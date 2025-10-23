Thông tin giá theo USD của CLU (CLU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00005944 Cao nhất 24H $ 0.00007908 ATH $ 0.00020879 Giá thấp nhất $ 0.00005944 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) +17.42% Biến động giá (7 ngày) -3.05%

Giá thời gian thực của CLU (CLU) là $0.00007901. Trong 24 giờ qua, CLU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005944 và cao nhất là $ 0.00007908, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLU là $ 0.00020879, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005944.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLU đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, +17.42% trong 24 giờ và -3.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CLU (CLU)

Vốn hóa thị trường $ 78.35K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 78.35K Nguồn cung lưu thông 991.18M Tổng cung 991,178,886.0244287

Vốn hoá thị trường hiện tại của CLU là $ 78.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLU là 991.18M, với tổng nguồn cung là 991178886.0244287. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 78.35K.