Giá Clippy PFP Cult hôm nay

Giá Clippy PFP Cult (CLIPPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2,36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLIPPY sang USD là $ 0 mỗi CLIPPY.

Clippy PFP Cult hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 41 082, với nguồn cung lưu hành 999,75M CLIPPY. Trong vòng 24 giờ qua, CLIPPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,03295325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLIPPY biến động -0,71% trong giờ qua và +8,22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Clippy PFP Cult (CLIPPY)

Vốn hóa thị trường $ 41,08K$ 41,08K $ 41,08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41,08K$ 41,08K $ 41,08K Nguồn cung lưu thông 999,75M 999,75M 999,75M Tổng cung 999 748 713,589639 999 748 713,589639 999 748 713,589639

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clippy PFP Cult là $ 41,08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLIPPY là 999,75M, với tổng nguồn cung là 999748713.589639. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41,08K.