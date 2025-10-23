Thông tin giá theo USD của CLIPPED (CLIPPED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00008167 Cao nhất 24H $ 0.00008879 ATH $ 0.00069293 Giá thấp nhất $ 0.00006931 Biến động giá (1 giờ) +0.88% Biến động giá (1D) -5.99% Biến động giá (7 ngày) -12.44%

Giá thời gian thực của CLIPPED (CLIPPED) là $0.00008282. Trong 24 giờ qua, CLIPPED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00008167 và cao nhất là $ 0.00008879, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CLIPPED là $ 0.00069293, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00006931.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLIPPED đã biến động +0.88% trong 1 giờ qua, -5.99% trong 24 giờ và -12.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CLIPPED (CLIPPED)

Vốn hóa thị trường $ 82.82K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.82K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CLIPPED là $ 82.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLIPPED là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.82K.