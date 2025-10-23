Thông tin giá theo USD của Clean Food (CF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00355031 Thấp nhất 24H $ 0.0046019 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00355031 Cao nhất 24H $ 0.0046019 ATH $ 0.03350273 Giá thấp nhất $ 0.00116004 Biến động giá (1 giờ) +2.31% Biến động giá (1D) +6.94% Biến động giá (7 ngày) -20.01%

Giá thời gian thực của Clean Food (CF) là $0.0040006. Trong 24 giờ qua, CF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00355031 và cao nhất là $ 0.0046019, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CF là $ 0.03350273, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00116004.

Về hiệu suất ngắn hạn, CF đã biến động +2.31% trong 1 giờ qua, +6.94% trong 24 giờ và -20.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Clean Food (CF)

Vốn hóa thị trường $ 352.05K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 352.05K Nguồn cung lưu thông 88.00M Tổng cung 88,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clean Food là $ 352.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CF là 88.00M, với tổng nguồn cung là 88000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 352.05K.