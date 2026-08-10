Giá Claynosaurz Strategy hôm nay

Giá Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CNZSTRAT sang USD là $ 0 mỗi CNZSTRAT.

Claynosaurz Strategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 64,862, với nguồn cung lưu hành 545.96M CNZSTRAT. Trong vòng 24 giờ qua, CNZSTRAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00188256, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CNZSTRAT biến động -- trong giờ qua và +2.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 92.86.

Thông tin thị trường Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

Vốn hóa thị trường $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Khối lượng (24H) $ 92.86$ 92.86 $ 92.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K Nguồn cung lưu thông 545.96M 545.96M 545.96M Tổng cung 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

Vốn hoá thị trường hiện tại của Claynosaurz Strategy là $ 64.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 92.86. Nguồn cung lưu hành của CNZSTRAT là 545.96M, với tổng nguồn cung là 545959347.1942501. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 64.86K.