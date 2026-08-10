Giá Clawshi hôm nay

Giá Clawshi (CLAWSHI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAWSHI sang USD là $ 0 mỗi CLAWSHI.

Clawshi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 36,204, với nguồn cung lưu hành 100.00B CLAWSHI. Trong vòng 24 giờ qua, CLAWSHI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAWSHI biến động -- trong giờ qua và -0.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Clawshi (CLAWSHI)

Vốn hóa thị trường $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clawshi là $ 36.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAWSHI là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.20K.