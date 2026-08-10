Giá ClaudeWar hôm nay

Giá ClaudeWar (CLAUDEWAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3,99% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAUDEWAR sang USD là $ 0 mỗi CLAUDEWAR.

ClaudeWar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 25 329, với nguồn cung lưu hành 976,65M CLAUDEWAR. Trong vòng 24 giờ qua, CLAUDEWAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAUDEWAR biến động -0,04% trong giờ qua và -33,28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ClaudeWar (CLAUDEWAR)

Vốn hóa thị trường $ 25,33K$ 25,33K $ 25,33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25,33K$ 25,33K $ 25,33K Nguồn cung lưu thông 976,65M 976,65M 976,65M Tổng cung 976 646 803,139498 976 646 803,139498 976 646 803,139498

Vốn hoá thị trường hiện tại của ClaudeWar là $ 25,33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAUDEWAR là 976,65M, với tổng nguồn cung là 976646803.139498. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25,33K.