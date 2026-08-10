Giá Clarity Protocol hôm nay

Giá Clarity Protocol (FOLD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOLD sang USD là $ 0 mỗi FOLD.

Clarity Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 56,619, với nguồn cung lưu hành 879.99M FOLD. Trong vòng 24 giờ qua, FOLD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00202191, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOLD biến động -0.04% trong giờ qua và -27.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Clarity Protocol (FOLD)

Vốn hóa thị trường $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 64.34K$ 64.34K $ 64.34K Nguồn cung lưu thông 879.99M 879.99M 879.99M Tổng cung 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clarity Protocol là $ 56.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FOLD là 879.99M, với tổng nguồn cung là 999990875.517014. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 64.34K.