Clams (CLAM) là gì

Clams were initially distributed to 3,208,032 BTC, LTC and DOGE addresses based on the 12 May 2014 snapshot of these blockchains. Each of these address received 4.60545574 CLAMs. 63,381 addresses have been dug comprising 291,898.39 CLAMs. If all the distributed CLAMs were dug up, the total money supply would be 15,009,015.13. There is no Proof-of-Work stage for Clams and the network is now secured by Proof-of-Stake.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Clams (CLAM) Website chính thức