Thông tin giá theo USD của Cisco xStock (CSCOX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 69.93 Cao nhất 24H $ 71.06 ATH $ 72.42 Giá thấp nhất $ 65.89 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) +0.38% Biến động giá (7 ngày) +1.96%

Giá thời gian thực của Cisco xStock (CSCOX) là $70.93. Trong 24 giờ qua, CSCOX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 69.93 và cao nhất là $ 71.06, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CSCOX là $ 72.42, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 65.89.

Về hiệu suất ngắn hạn, CSCOX đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, +0.38% trong 24 giờ và +1.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cisco xStock (CSCOX)

Vốn hóa thị trường $ 180.02K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.00M Nguồn cung lưu thông 2.54K Tổng cung 28,220.20659668

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cisco xStock là $ 180.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CSCOX là 2.54K, với tổng nguồn cung là 28220.20659668. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.00M.