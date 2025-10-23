Thông tin giá theo USD của Cicada Finance (LTCIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00211644 Cao nhất 24H $ 0.00220621 ATH $ 0.00289418 Giá thấp nhất $ 0.00209182 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) -1.48% Biến động giá (7 ngày) -5.67%

Giá thời gian thực của Cicada Finance (LTCIC) là $0.00216678. Trong 24 giờ qua, LTCIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00211644 và cao nhất là $ 0.00220621, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LTCIC là $ 0.00289418, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00209182.

Về hiệu suất ngắn hạn, LTCIC đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, -1.48% trong 24 giờ và -5.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cicada Finance (LTCIC)

Vốn hóa thị trường $ 5.65M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.67M Nguồn cung lưu thông 2.61B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cicada Finance là $ 5.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LTCIC là 2.61B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.67M.