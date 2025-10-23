Thông tin giá theo USD của Chonkus Maximus (CHONKUS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000096 Thấp nhất 24H $ 0.00000994 Cao nhất 24H ATH $ 0.00108574 Giá thấp nhất $ 0.00000931 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.71% Biến động giá (7 ngày) -7.63%

Giá thời gian thực của Chonkus Maximus (CHONKUS) là $0.0000096. Trong 24 giờ qua, CHONKUS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000096 và cao nhất là $ 0.00000994, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CHONKUS là $ 0.00108574, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000931.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHONKUS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.71% trong 24 giờ và -7.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Chonkus Maximus (CHONKUS)

Vốn hóa thị trường $ 9.60K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.60K Nguồn cung lưu thông 999.91M Tổng cung 999,909,596.551002

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chonkus Maximus là $ 9.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHONKUS là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999909596.551002. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.60K.