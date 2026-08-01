Giá Chomolon Joff hôm nay

Giá Chomolon Joff (JOFF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00127717, biến động 20.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JOFF sang USD là $ 0.00127717 mỗi JOFF.

Chomolon Joff hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,113,096, với nguồn cung lưu hành 871.53M JOFF. Trong vòng 24 giờ qua, JOFF được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00125635 (thấp) đến $ 0.00162246 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00472637, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00125635.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOFF biến động -0.00% trong giờ qua và -25.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.52.

Thông tin thị trường Chomolon Joff (JOFF)

Vốn hóa thị trường $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Khối lượng (24H) $ 26.52$ 26.52 $ 26.52 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Nguồn cung lưu thông 871.53M 871.53M 871.53M Tổng cung 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chomolon Joff là $ 1.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.52. Nguồn cung lưu hành của JOFF là 871.53M, với tổng nguồn cung là 871530911.7892947. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.11M.