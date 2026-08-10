Giá Chirpley hôm nay

Giá Chirpley (CHRP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHRP sang USD là $ 0 mỗi CHRP.

Chirpley hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 56,619, với nguồn cung lưu hành 636.76M CHRP. Trong vòng 24 giờ qua, CHRP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03695469, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHRP biến động -0.23% trong giờ qua và +2.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Chirpley (CHRP)

Vốn hóa thị trường $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.92K$ 88.92K $ 88.92K Nguồn cung lưu thông 636.76M 636.76M 636.76M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chirpley là $ 56.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHRP là 636.76M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.92K.