Giá Chill Town hôm nay

Giá Chill Town (CHILLTOWN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHILLTOWN sang USD là $ 0 mỗi CHILLTOWN.

Chill Town hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,644, với nguồn cung lưu hành 855.49M CHILLTOWN. Trong vòng 24 giờ qua, CHILLTOWN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHILLTOWN biến động -0.04% trong giờ qua và +3.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Chill Town (CHILLTOWN)

Vốn hóa thị trường $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K Nguồn cung lưu thông 855.49M 855.49M 855.49M Tổng cung 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chill Town là $ 48.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHILLTOWN là 855.49M, với tổng nguồn cung là 855487131.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.64K.