Giá Chihuahua Chain hôm nay

Giá Chihuahua Chain (HUAHUA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HUAHUA sang USD là $ 0 mỗi HUAHUA.

Chihuahua Chain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 770,353, với nguồn cung lưu hành 114.43B HUAHUA. Trong vòng 24 giờ qua, HUAHUA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00983165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUAHUA biến động +0.45% trong giờ qua và +40.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Chihuahua Chain (HUAHUA)

Vốn hóa thị trường $ 770.35K$ 770.35K $ 770.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 820.17K$ 820.17K $ 820.17K Nguồn cung lưu thông 114.43B 114.43B 114.43B Tổng cung 121,827,792,724.0 121,827,792,724.0 121,827,792,724.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chihuahua Chain là $ 770.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HUAHUA là 114.43B, với tổng nguồn cung là 121827792724.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 820.17K.