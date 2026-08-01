Giá Chateau USD hôm nay

Giá Chateau USD (CHUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.999474, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHUSD sang USD là $ 0.999474 mỗi CHUSD.

Chateau USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,230,484, với nguồn cung lưu hành 1.23M CHUSD. Trong vòng 24 giờ qua, CHUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.986828.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHUSD biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 999.68.

Thông tin thị trường Chateau USD (CHUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Khối lượng (24H) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Nguồn cung lưu thông 1.23M 1.23M 1.23M Tổng cung 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chateau USD là $ 1.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 999.68. Nguồn cung lưu hành của CHUSD là 1.23M, với tổng nguồn cung là 1230459.136150956. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.23M.