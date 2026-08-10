Giá Charles AI by Virtuals hôm nay

Giá Charles AI by Virtuals (CHARLES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHARLES sang USD là $ 0 mỗi CHARLES.

Charles AI by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,444, với nguồn cung lưu hành 1.00B CHARLES. Trong vòng 24 giờ qua, CHARLES được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHARLES biến động -0.27% trong giờ qua và -27.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Vốn hóa thị trường $ 38.44K$ 38.44K $ 38.44K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.44K$ 38.44K $ 38.44K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Charles AI by Virtuals là $ 38.44K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHARLES là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.44K.