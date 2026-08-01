Chain4Energy là gì?

Chain4Energy (C4E) là một nền tảng Blockchain L1 DePIN được thiết kế để hỗ trợ nhiều ứng dụng đổi mới về năng lượng và di chuyển điện tử. Nền tảng này tạo ra một hệ sinh thái phi tập trung và dân chủ do cộng đồng vận hành.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Chain4Energy?

Chain4Energy kết hợp mô hình khuyến khích DePIN, mang đến cơ hội kiếm thu nhập thụ động bằng cách thưởng cho những đóng góp và sự tham gia trong hệ sinh thái. Mô hình này thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững với mục tiêu cuối cùng là cho phép giao dịch năng lượng ngang hàng.

Giá hiện tại của Chain4Energy là bao nhiêu?

Chain4Energy có giá ₫48.05850271078360000, biến động -3.23% trong ngày hôm nay.

Cộng đồng C4E đang phát triển nhanh đến mức nào?

Hiện tại có -- người nắm giữ, và sự gia tăng số lượng này thường cho thấy mức độ áp dụng ngày càng cao, cộng đồng mở rộng và sự tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới.

Nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến giá của Chain4Energy?

Nhu cầu bị tác động bởi các trường hợp sử dụng, điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư cũng như vai trò của nó trong lĩnh vực Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Nhu cầu cao hơn có thể đẩy nhanh biến động giá trong những giai đoạn khối lượng giao dịch lớn.

Khối lượng giao dịch của C4E hôm nay là bao nhiêu?

Nó đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực và thanh khoản thị trường lành mạnh.

C4E so với hiệu suất lịch sử ra sao?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó là ₫2097.118415110320000 và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chu kỳ hiệu suất trước đây.

Số lượng token đang lưu hành là bao nhiêu?

Có 122708089.547691 token đang lưu hành, ảnh hưởng đến tính sẵn có, vốn hóa thị trường và định giá dài hạn.