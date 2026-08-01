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Giá Chain4Energy theo thời gian thực hôm nay là 0.00182447 USD. Vốn hoá thị trường của C4E là 223,876 USD. Theo dõi cập nhật giá C4E sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Chain4Energy theo thời gian thực hôm nay là 0.00182447 USD. Vốn hoá thị trường của C4E là 223,876 USD. Theo dõi cập nhật giá C4E sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Chain4Energy (C4E)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 C4E sang USD

$0.00181297
$0.00181297$0.00181297
0.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Chain4Energy (C4E) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:17:26 (UTC+8)

Giá Chain4Energy hôm nay

Giá Chain4Energy (C4E) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00182447, biến động 3.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá C4E sang USD là $ 0.00182447 mỗi C4E.

Chain4Energy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 223,876, với nguồn cung lưu hành 122.71M C4E. Trong vòng 24 giờ qua, C4E được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0017676 (thấp) đến $ 0.00194619 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.079614, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, C4E biến động +1.57% trong giờ qua và +12.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.03.

Thông tin thị trường Chain4Energy (C4E)

$ 223.88K
$ 223.88K$ 223.88K

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 579.00K
$ 579.00K$ 579.00K

122.71M
122.71M 122.71M

317,354,587.086497
317,354,587.086497 317,354,587.086497

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chain4Energy là $ 223.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.03. Nguồn cung lưu hành của C4E là 122.71M, với tổng nguồn cung là 317354587.086497. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 579.00K.

Lịch sử giá Chain4Energy theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0017676
$ 0.0017676$ 0.0017676
Thấp nhất 24H
$ 0.00194619
$ 0.00194619$ 0.00194619
Cao nhất 24H

$ 0.0017676
$ 0.0017676$ 0.0017676

$ 0.00194619
$ 0.00194619$ 0.00194619

$ 0.079614
$ 0.079614$ 0.079614

$ 0
$ 0$ 0

+1.57%

-3.23%

+12.87%

+12.87%

Lịch sử giá theo USD của Chain4Energy (C4E)

Trong hôm nay, biến động giá của Chain4Energy/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Chain4Energy/USD là $ -0.0003651444.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Chain4Energy/USD là $ -0.0008720247.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Chain4Energy/USD là $ -0.0000027247738412728.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-3.23%
30 ngày$ -0.0003651444-20.01%
60 ngày$ -0.0008720247-47.79%
90 ngày$ -0.0000027247738412728-0.00%

Dự đoán giá Chain4Energy

Dự đoán giá Chain4Energy (C4E) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của C4E vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Chain4Energy (C4E) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Chain4Energy có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Chain4Energy sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá C4E cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Chain4Energy.

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Nguồn tham khảo Chain4Energy (C4E)

Whitepaper
Website chính thức

Danh mục :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Osmosis Ecosystem

Giới thiệu Chain4Energy

Chain4Energy là gì?

Chain4Energy (C4E) là một nền tảng Blockchain L1 DePIN được thiết kế để hỗ trợ nhiều ứng dụng đổi mới về năng lượng và di chuyển điện tử. Nền tảng này tạo ra một hệ sinh thái phi tập trung và dân chủ do cộng đồng vận hành.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Chain4Energy?

Chain4Energy kết hợp mô hình khuyến khích DePIN, mang đến cơ hội kiếm thu nhập thụ động bằng cách thưởng cho những đóng góp và sự tham gia trong hệ sinh thái. Mô hình này thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững với mục tiêu cuối cùng là cho phép giao dịch năng lượng ngang hàng.

Giá hiện tại của Chain4Energy là bao nhiêu?

Chain4Energy có giá ₫48.05850271078360000, biến động -3.23% trong ngày hôm nay.

Cộng đồng C4E đang phát triển nhanh đến mức nào?

Hiện tại có -- người nắm giữ, và sự gia tăng số lượng này thường cho thấy mức độ áp dụng ngày càng cao, cộng đồng mở rộng và sự tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới.

Nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến giá của Chain4Energy?

Nhu cầu bị tác động bởi các trường hợp sử dụng, điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư cũng như vai trò của nó trong lĩnh vực Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Nhu cầu cao hơn có thể đẩy nhanh biến động giá trong những giai đoạn khối lượng giao dịch lớn.

Khối lượng giao dịch của C4E hôm nay là bao nhiêu?

Nó đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực và thanh khoản thị trường lành mạnh.

C4E so với hiệu suất lịch sử ra sao?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó là ₫2097.118415110320000 và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chu kỳ hiệu suất trước đây.

Số lượng token đang lưu hành là bao nhiêu?

Có 122708089.547691 token đang lưu hành, ảnh hưởng đến tính sẵn có, vốn hóa thị trường và định giá dài hạn.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Chain4Energy

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:17:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Chain4Energy (C4E)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
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02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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