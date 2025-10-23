Thông tin giá theo USD của Chadrizard ($ZARD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00012016 $ 0.00012016 $ 0.00012016 Thấp nhất 24H $ 0.00015306 $ 0.00015306 $ 0.00015306 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00012016$ 0.00012016 $ 0.00012016 Cao nhất 24H $ 0.00015306$ 0.00015306 $ 0.00015306 ATH $ 0.00022552$ 0.00022552 $ 0.00022552 Giá thấp nhất $ 0.00003208$ 0.00003208 $ 0.00003208 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) +15.63% Biến động giá (7 ngày) +55.65% Biến động giá (7 ngày) +55.65%

Giá thời gian thực của Chadrizard ($ZARD) là $0.00014835. Trong 24 giờ qua, $ZARD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00012016 và cao nhất là $ 0.00015306, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $ZARD là $ 0.00022552, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00003208.

Về hiệu suất ngắn hạn, $ZARD đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, +15.63% trong 24 giờ và +55.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Chadrizard ($ZARD)

Vốn hóa thị trường $ 148.36K$ 148.36K $ 148.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 148.36K$ 148.36K $ 148.36K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chadrizard là $ 148.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $ZARD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 148.36K.