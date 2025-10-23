Thông tin giá theo USD của CF Large Cap Index (LCAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 10.53 $ 10.53 $ 10.53 Thấp nhất 24H $ 10.91 $ 10.91 $ 10.91 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 10.53$ 10.53 $ 10.53 Cao nhất 24H $ 10.91$ 10.91 $ 10.91 ATH $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Giá thấp nhất $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -1.52% Biến động giá (7 ngày) -3.62% Biến động giá (7 ngày) -3.62%

Giá thời gian thực của CF Large Cap Index (LCAP) là $10.72. Trong 24 giờ qua, LCAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 10.53 và cao nhất là $ 10.91, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LCAP là $ 13.34, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 10.29.

Về hiệu suất ngắn hạn, LCAP đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -1.52% trong 24 giờ và -3.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CF Large Cap Index (LCAP)

Vốn hóa thị trường $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Nguồn cung lưu thông 465.46K 465.46K 465.46K Tổng cung 465,457.700282161 465,457.700282161 465,457.700282161

Vốn hoá thị trường hiện tại của CF Large Cap Index là $ 5.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LCAP là 465.46K, với tổng nguồn cung là 465457.700282161. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.00M.