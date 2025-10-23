Thông tin giá theo USD của Catheon Gaming (CATHEON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00003676 $ 0.00003676 $ 0.00003676 Thấp nhất 24H $ 0.00004911 $ 0.00004911 $ 0.00004911 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00003676$ 0.00003676 $ 0.00003676 Cao nhất 24H $ 0.00004911$ 0.00004911 $ 0.00004911 ATH $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Giá thấp nhất $ 0.00002924$ 0.00002924 $ 0.00002924 Biến động giá (1 giờ) -1.17% Biến động giá (1D) -1.25% Biến động giá (7 ngày) -30.94% Biến động giá (7 ngày) -30.94%

Giá thời gian thực của Catheon Gaming (CATHEON) là $0.00004771. Trong 24 giờ qua, CATHEON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00003676 và cao nhất là $ 0.00004911, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CATHEON là $ 0.0200027, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002924.

Về hiệu suất ngắn hạn, CATHEON đã biến động -1.17% trong 1 giờ qua, -1.25% trong 24 giờ và -30.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Catheon Gaming (CATHEON)

Vốn hóa thị trường $ 76.02K$ 76.02K $ 76.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 475.07K$ 475.07K $ 475.07K Nguồn cung lưu thông 1.60B 1.60B 1.60B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Catheon Gaming là $ 76.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CATHEON là 1.60B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 475.07K.