Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Chủ đề sở thú theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề sở thú. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04216
-1.63%
+6.39%
+6.58%
$ 42.28M
$ 2.69M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03907
-0.86%
+1.63%
+8.26%
$ 38.78M
$ 3.41M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.2049
+0.19%
+3.37%
+22.75%
$ 15.30M
$ 290.55K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04464
+0.36%
+2.11%
+1.25%
$ 10.25M
$ 1.78M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 9.05M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.00554
+0.04%
+1.42%
+28.12%
$ 5.58M
$ 15.64M
7
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001257
+0.64%
-0.08%
+4.34%
$ 1.25M
$ 431.45M
8
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.164E-5
0.00%
-0.50%
+0.26%
$ 1.16M
--
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00034016
+0.01%
+0.02%
+11.23%
$ 340.14K
$ 2.33K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.777E-8
+0.08%
-0.30%
-1.14%
$ 236.18K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00218098
-0.35%
+0.01%
+11.65%
$ 95.96K
$ 115.20
12
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.152E-5
+0.37%
+0.20%
-0.12%
$ 81.50K
--
13
Aped
Aped
APED
$ 0.080821
-0.22%
+0.01%
+0.04%
$ 80.82K
$ 81.02
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.43E-5
0.00%
-0.90%
-1.49%
$ 43.31K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 7.9616E-11
+0.50%
+1.00%
-4.25%
$ 33.50K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.86E-5
+0.39%
+0.50%
-5.89%
$ 28.60K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.698E-5
0.00%
+2.60%
+0.83%
$ 16.98K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.573E-5
0.00%
+0.30%
-0.13%
$ 15.73K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.291E-5
+0.39%
-0.20%
+0.47%
$ 12.91K
--
20
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.167E-5
-0.17%
+0.20%
+9.68%
$ 11.67K
--
21
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.166E-5
0.00%
+4.60%
+2.19%
$ 11.64K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.064E-5
0.00%
+1.10%
+2.01%
$ 10.64K
--
23
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
+0.41%
$ 9.73K
--
24
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.57E-6
0.00%
-0.90%
-0.73%
$ 9.56K
--
25
Lingyan
Lingyan
LINGYAN
$ 9.3E-6
+2.20%
+2.10%
+1.97%
$ 9.29K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề sở thú là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề sở thú đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 25 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $124.69M.
Token Chủ đề sở thú nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề sở thú được theo dõi trên MEXC, PNUT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.39% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề sở thú trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 25 token Chủ đề sở thú, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề sở thú phổ biến bao gồm PNUT, MOODENG, AVA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề sở thú là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề sở thú là khoảng $124.69M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề sở thú, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.