Trong số các token Sản phẩm mã hóa lợi nhuận được theo dõi trên MEXC, MSY đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.