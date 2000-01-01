Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Hệ sinh thái BackedFi xStocks theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái BackedFi xStocks. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
$ 777.22
+0.01%
-0.13%
+1.78%
$ 168.14M
$ 73.47
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.88
0.00%
+0.05%
+3.64%
$ 152.71M
$ 20.06K
3
$ 224.78
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
4
$ 357.86
+0.17%
+0.16%
-4.15%
$ 138.17M
$ 156.60
5
$ 93.91
-0.05%
-0.64%
+2.70%
$ 137.89M
$ 602.68
6
$ 68.33
-0.51%
-0.22%
+11.46%
$ 131.67M
$ 1.09K
7
$ 330.62
-0.06%
-0.39%
+2.26%
$ 129.04M
$ 185.47
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 43.54
0.00%
0.00%
+20.74%
$ 90.35M
$ 350.43
9
$ 592.11
-0.05%
-0.34%
-0.06%
$ 84.49M
$ 93.46
10
$ 155.13
+0.23%
+0.62%
+4.53%
$ 70.73M
$ 394.72
11
$ 274.79
-0.07%
-0.33%
-2.75%
$ 61.67M
$ 200.91
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 100.87
0.00%
-0.00%
+7.70%
$ 45.07M
$ 277.27K
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 725.94
0.00%
0.00%
+3.18%
$ 32.76M
$ 578.93K
14
$ 277.82
-0.03%
-0.10%
+2.16%
$ 31.67M
$ 195.07
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02996
0.00%
+0.40%
+9.90%
$ 25.56M
$ 1.86M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,220.78
+0.01%
+0.01%
-5.29%
$ 11.60M
$ 3.89K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 398.23
+0.33%
0.00%
+7.37%
$ 8.76M
$ 139.09K
18
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 499.38
-0.01%
+0.00%
+2.42%
$ 7.73M
$ 4.57K
19
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 140.09
+0.01%
+0.01%
-1.02%
$ 7.02M
$ 23.54K
20
$ 133.92
+0.01%
-1.79%
+15.93%
$ 6.56M
$ 535.59
21
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 102.93
+0.03%
-0.00%
+12.70%
$ 6.39M
$ 4.60K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 220.56
+0.01%
+0.01%
+12.94%
$ 5.08M
$ 2.25K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 482.72
-0.20%
-0.00%
-1.71%
$ 3.95M
$ 56.13K
24
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 147.65
+0.01%
-0.00%
+3.19%
$ 3.61M
$ 530.12
25
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 74.82
0.00%
0.00%
+9.23%
$ 3.28M
$ 174.54
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 422.35
0.00%
-0.44%
+3.90%
$ 2.55M
$ 203.58
27
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 170.82
-0.08%
+0.01%
+18.50%
$ 2.46M
$ 9.11K
28
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 430.07
+0.11%
-0.00%
+9.06%
$ 2.40M
$ 26.91K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 162.49
0.00%
--
+3.17%
$ 2.00M
$ 20.01
30
$ 315.2
-0.03%
+0.47%
+2.77%
$ 1.89M
$ 238.08
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 524.02
0.00%
+0.01%
+1.98%
$ 1.58M
$ 1.73K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 387.78
+0.12%
+0.01%
+2.24%
$ 1.57M
$ 2.62K
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 73.88
+0.01%
--
+0.76%
$ 1.31M
$ 38.61
34
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 192.52
+0.01%
-0.00%
-4.75%
$ 1.14M
$ 12.17K
35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 18.77
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 41.90
36
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 234.88
0.00%
--
+3.12%
$ 974.45K
$ 25.02
37
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,192.72
+0.06%
0.00%
+5.69%
$ 892.28K
$ 4.43K
38
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 151.64
-0.05%
-0.01%
-1.61%
$ 765.14K
$ 150.67
39
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 19.49
-0.15%
+0.01%
+1.51%
$ 725.63K
$ 117.34K
40
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 214.23
0.00%
--
+5.78%
$ 677.42K
$ 17.47
41
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
-0.30%
$ 649.62K
$ 405.59
42
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 224.97
+0.06%
0.00%
+0.70%
$ 639.32K
$ 673.92K
43
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 304.48
0.00%
--
+3.17%
$ 619.38K
$ 244.21
44
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,733.52
0.00%
--
+8.28%
$ 583.64K
$ 223.29
45
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 47.02
0.00%
--
+0.13%
$ 537.03K
$ 61.00
46
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 3.01
0.00%
--
-4.14%
$ 524.88K
$ 62.35
47
Bitgo xStock
Bitgo xStock
BTGOX
$ 20.27
0.00%
0.00%
+318.80%
$ 515.45K
$ 0.38
48
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 2.87
+0.70%
0.00%
+7.09%
$ 486.82K
$ 74.81K
49
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 368.44
0.00%
-0.04%
+0.63%
$ 477.86K
$ 2.97K
50
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 57.98
0.00%
--
-2.90%
$ 454.12K
$ 74.46

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái BackedFi xStocks là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái BackedFi xStocks đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 93 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.55B.
Token Hệ sinh thái BackedFi xStocks nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái BackedFi xStocks được theo dõi trên MEXC, COINX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.62% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái BackedFi xStocks trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 93 token Hệ sinh thái BackedFi xStocks, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái BackedFi xStocks phổ biến bao gồm SPYX, STRCX, NVDAX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái BackedFi xStocks là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái BackedFi xStocks là khoảng $1.55B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái BackedFi xStocks, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.