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Top token Hệ sinh thái XRP Ledger theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái XRP Ledger. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0007
%0,00
%0,00
-%0,02
$ 74,84B
$ 37,34M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1,0338
-%0,02
-%0,75
-%4,35
$ 63,93B
$ 8,92M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1,0
%0,00
%0,00
%0,00
$ 1,58B
$ 36,56M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,15
-%0,86
%0,00
%0,00
$ 161,34M
$ 3,00M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,0762
%0,00
+%0,07
+%2,32
$ 104,36M
$ 2,61M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4,447E-5
+%0,14
+%0,30
-%11,57
$ 14,14M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0,782255
%0,00
%0,00
+%0,35
$ 12,23M
$ 318,61K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0,011004
+%1,90
-%3,68
+%38,15
$ 10,60M
$ 5,26M
9
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0,998731
+%0,10
+%0,00
+%0,11
$ 6,99M
$ 1,61M
10
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1,13
%0,00
%0,00
%0,00
$ 6,77M
$ 3,76M
11
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,706796
-%0,02
+%0,00
+%0,55
$ 5,24M
$ 2,92K
12
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0,000009586
+%0,07
-%3,28
-%6,60
$ 5,07M
$ 6,29B
13
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0,00506077
-%0,66
-%0,02
-%9,58
$ 2,98M
$ 12,08K
14
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0,00851183
-%0,46
--
+%6,08
$ 2,03M
$ 218,34
15
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0,01265596
-%0,95
+%0,01
-%9,42
$ 1,93M
$ 438,34
16
DROP
DROP
DROP
$ 1,57
-%0,63
-%0,07
-%19,49
$ 1,55M
$ 15,31K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1,283E-5
+%0,31
-%0,30
-%2,14
$ 1,28M
--
18
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0,002931
-%0,24
+%0,17
+%15,00
$ 883,51K
$ 3,48M
19
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0,01253
-%0,24
+%1,22
+%3,83
$ 882,44K
$ 1,36M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2,74418E-7
+%2,29
-%0,10
-%2,26
$ 143,16K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 1,2E-6
+%0,84
-%2,10
-%9,77
$ 119,86K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0,03662282
-%0,67
-%0,02
-%7,51
$ 36,25K
$ 118,60
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0,00275589
-%0,97
-%0,05
-%15,20
$ 27,56K
$ 96,31
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0,00021917
-%0,77
+%0,06
+%1,48
$ 21,93K
$ 214,36
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0,00601
-%3,63
+%10,51
+%41,86
--
$ 4,19M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0,00015924
%0,00
+%17,48
+%13,62
--
$ 8,36M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái XRP Ledger là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái XRP Ledger đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $140.70B.
Token Hệ sinh thái XRP Ledger nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái XRP Ledger được theo dõi trên MEXC, XRPC đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 17.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái XRP Ledger trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Hệ sinh thái XRP Ledger, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái XRP Ledger phổ biến bao gồm USDC, XRP, RLUSD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái XRP Ledger là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái XRP Ledger là khoảng $140.70B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái XRP Ledger, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.