Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Hệ sinh thái Gnosis Chain theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Gnosis Chain. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,082.85
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.209
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,926.95
+0.76%
+0.01%
+3.46%
$ 4.61B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.066
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.997971
-0.03%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.12M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.65
+0.20%
+0.02%
+2.63%
$ 281.37M
$ 556.37
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998805
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 213.73M
$ 1.90M
9
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2079
0.00%
-0.24%
-3.65%
$ 74.40M
$ 431.54K
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,069
-0.01%
-0.55%
-2.98%
$ 73.83M
$ 30.12
11
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0928
-0.32%
-1.59%
+10.48%
$ 69.58M
$ 3.21K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1053
-0.38%
-1.77%
-5.39%
$ 61.03M
$ 493.51K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
+0.81%
-0.00%
0.00%
$ 54.46M
$ 174.53
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.7
-1.01%
-0.00%
+2.24%
$ 38.39M
$ 6.43M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 32.50M
$ 16.26K
16
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.195388
-0.01%
+0.00%
-0.15%
$ 30.09M
$ 48.96K
17
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.0055
+0.16%
+0.80%
-6.19%
$ 29.21M
$ 17.63M
18
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
+0.75%
$ 27.77M
$ 29.79K
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00747634
0.00%
0.00%
-2.10%
$ 18.45M
$ 1.25
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.992363
-0.06%
-0.00%
-0.47%
$ 11.76M
$ 8.44K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2919
0.00%
-3.68%
+4.49%
$ 8.74M
$ 91.57K
22
balancer
balancer
BAL
$ 0.10895
+0.08%
-0.75%
+0.41%
$ 7.62M
$ 503.34K
23
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00825122
-0.02%
+0.00%
-0.10%
$ 7.55M
$ 4.48K
24
Badger
Badger
BADGER
$ 0.340341
+0.04%
-0.00%
-2.49%
$ 7.15M
$ 967.36K
25
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 147.41
0.00%
0.00%
+2.19%
$ 6.83M
--
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02643
-0.04%
+0.38%
+2.61%
$ 5.89M
$ 2.36M
27
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00421921
-0.14%
-0.00%
+2.36%
$ 4.22M
$ 3.84K
28
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01171
-0.09%
+1.64%
-6.60%
$ 4.01M
$ 4.53M
29
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
0.00%
-55.48%
$ 3.06M
$ 30.31
30
Agave
Agave
AGVE
$ 29.38
+0.03%
+0.00%
+1.63%
$ 2.94M
$ 1.53
31
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01931874
-0.07%
+0.01%
-2.12%
$ 2.90M
$ 88.45K
32
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.65
0.00%
-0.00%
-0.35%
$ 2.82M
$ 480.01
33
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.03003725
-0.34%
+0.01%
+3.60%
$ 2.12M
$ 17.22
34
swarm
swarm
BZZ
$ 0.0355
-0.94%
-10.84%
-12.82%
$ 1.88M
$ 1.46M
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.67M
$ 6.31K
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.195624
-0.60%
-0.00%
-0.39%
$ 1.61M
$ 193.96
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01493764
0.00%
-0.15%
-13.40%
$ 1.09M
$ 142.18
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.649E-5
+0.04%
+0.10%
+1.29%
$ 1.05M
--
39
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00066055
-0.16%
+0.01%
+4.48%
$ 657.22K
$ 5.78K
40
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 621.39K
$ 81.29
41
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.002816
-0.04%
+0.36%
-1.54%
$ 619.19K
$ 20.92M
42
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00141722
-0.01%
+0.00%
+22.50%
$ 536.45K
$ 99.86
43
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00114731
-0.34%
--
-37.45%
$ 526.92K
$ 25.68
44
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
45
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00044775
0.00%
--
-10.15%
$ 447.75K
$ 40.87
46
Bread
Bread
BREAD
$ 0.998519
+0.01%
--
-0.13%
$ 409.31K
$ 28.15
47
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
+0.75%
$ 397.96K
$ 6.54K
48
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03545864
0.00%
+0.06%
+5.73%
$ 354.57K
$ 87.88
49
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.007881
-0.16%
+0.01%
-4.57%
$ 127.15K
$ 48.42
50
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
-0.59%
$ 124.46K
$ 149.21

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Gnosis Chain là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Gnosis Chain đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 61 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $96.72B.
Token Hệ sinh thái Gnosis Chain nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Gnosis Chain được theo dõi trên MEXC, COVAL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Gnosis Chain trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 61 token Hệ sinh thái Gnosis Chain, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Gnosis Chain phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Gnosis Chain là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Gnosis Chain là khoảng $96.72B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Gnosis Chain, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.