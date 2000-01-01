Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Tài sản Wormhole theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tài sản Wormhole. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.02
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.4
-0.32%
+0.18%
+1.85%
$ 81.20B
$ 17.48K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.75
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.39
+0.24%
-1.15%
-0.11%
$ 13.73B
$ 12.76K
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,082.85
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
7
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.494
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004676
+0.19%
+0.72%
-7.25%
$ 2.74B
$ 139.72B
9
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.066
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
10
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.499
-0.07%
+0.34%
+1.22%
$ 353.27M
$ 683.17K
11
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005014
+0.44%
+0.87%
-0.64%
$ 274.69M
$ 2.05B
12
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06667
+0.15%
+0.30%
-1.11%
$ 132.62M
$ 832.57K
13
$ 0.04161
+0.19%
-1.00%
-2.86%
$ 121.77M
$ 1.34M
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11484
+0.09%
+0.21%
+0.02%
$ 96.77M
$ 573.00K
15
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.009245
-0.36%
+20.48%
+28.99%
$ 46.30M
$ 15.25M
16
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.00995
+0.40%
+0.81%
+2.88%
$ 2.47M
$ 5.25M

Câu hỏi thường gặp

Token Tài sản Wormhole là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tài sản Wormhole đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $461.92B.
Token Tài sản Wormhole nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tài sản Wormhole được theo dõi trên MEXC, PEOPLE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tài sản Wormhole trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Tài sản Wormhole, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tài sản Wormhole phổ biến bao gồm ETH, BNB, USDC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tài sản Wormhole là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tài sản Wormhole là khoảng $461.92B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài sản Wormhole, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.