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Top token Chủ đề Wojak theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề Wojak. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005659
+0.16%
-0.95%
+4.72%
$ 42.83M
$ 13.52M
2
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001271
+0.55%
-1.93%
+4.52%
$ 19.01M
$ 61.44M
3
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005531
+0.33%
-6.77%
-11.78%
$ 18.36M
$ 3.84T
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00096122
-0.92%
-0.08%
-12.46%
$ 890.99K
$ 17.88K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.00040295
-0.40%
-0.00%
-4.53%
$ 402.89K
$ 9.31K
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030336
-0.52%
-0.00%
+5.11%
$ 272.23K
$ 4.30
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.00025528
-0.49%
+0.01%
+3.66%
$ 236.63K
$ 443.71
8
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0.00019303
-0.70%
-0.00%
+17.92%
$ 189.08K
$ 44.32
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00017617
-0.48%
+0.05%
+8.90%
$ 176.17K
$ 451.55
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.12E-6
+0.95%
+0.20%
-15.87%
$ 146.85K
--
11
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00010945
-0.45%
+0.04%
+7.73%
$ 109.44K
$ 652.68
12
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 9.89E-5
+1.79%
+14.80%
+19.97%
$ 98.38K
--
13
Cope
Cope
COPE
$ 1.0137E-4
-0.02%
+5.70%
+0.39%
$ 90.62K
--
14
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.726E-5
+1.20%
+0.50%
+3.30%
$ 66.06K
--
15
forever alone
forever alone
ALONE
$ 4.196E-5
+0.31%
-10.00%
+12.19%
$ 41.95K
--
16
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.882E-5
+0.38%
+0.60%
-99.37%
$ 28.82K
--
17
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.467E-5
+0.41%
+1.10%
+6.54%
$ 14.65K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.277E-5
0.00%
+2.70%
+2.24%
$ 12.77K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề Wojak là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề Wojak đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 18 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $82.97M.
Token Chủ đề Wojak nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề Wojak được theo dõi trên MEXC, ZOOMER đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 14.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề Wojak trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 18 token Chủ đề Wojak, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề Wojak phổ biến bao gồm NPC, ONE, WOJAK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề Wojak là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề Wojak là khoảng $82.97M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề Wojak, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.