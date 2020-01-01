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Top token Uniswap v4 Hooks theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Uniswap v4 Hooks. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lode
Lode
LODE
$ 0.00079536
0.00%
--
+3.67%
$ 35.00K
$ 1.89K
2
sato
sato
SATO
$ 0.259
+0.47%
+9.38%
-27.43%
--
$ 290.24K
3
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 535.01
-2.27%
+22.53%
-20.50%
--
$ 123.04

Câu hỏi thường gặp

Token Uniswap v4 Hooks là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Uniswap v4 Hooks đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 3 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $35.00K.
Token Uniswap v4 Hooks nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Uniswap v4 Hooks được theo dõi trên MEXC, UPEG đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 22.53% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Uniswap v4 Hooks trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 3 token Uniswap v4 Hooks, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Uniswap v4 Hooks phổ biến bao gồm LODE, SATO, UPEG. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Uniswap v4 Hooks là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Uniswap v4 Hooks là khoảng $35.00K. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Uniswap v4 Hooks, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.