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Top token Cổ phiếu mã hóa theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Cổ phiếu mã hóa. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.652
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.88
0.00%
+0.05%
+3.64%
$ 152.71M
$ 20.06K
3
$ 224.71
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
4
$ 357.73
+0.17%
+0.16%
-4.15%
$ 138.17M
$ 156.60
5
$ 94.1
-0.05%
-0.64%
+2.70%
$ 137.89M
$ 602.68
6
$ 68.44
-0.51%
-0.22%
+11.46%
$ 131.67M
$ 1.09K
7
$ 331.23
-0.06%
-0.39%
+2.26%
$ 129.04M
$ 185.47
8
SOON
SOON
SOON
$ 0.2198
-0.73%
-3.56%
+3.78%
$ 111.61M
$ 757.36K
9
$ 67.71
+0.19%
-0.56%
+11.37%
$ 95.25M
$ 1.05K
10
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 43.54
0.00%
0.00%
+20.74%
$ 90.35M
$ 350.43
11
$ 592.02
-0.05%
-0.34%
-0.06%
$ 84.49M
$ 93.46
12
$ 154.93
+0.23%
+0.62%
+4.53%
$ 70.73M
$ 394.72
13
$ 877.4
+0.02%
-0.84%
+6.53%
$ 65.18M
$ 71.76
14
$ 274.8
-0.07%
-0.33%
-2.75%
$ 61.67M
$ 200.91
15
$ 224.87
-0.06%
-0.16%
+8.44%
$ 53.92M
$ 290.38
16
ELF
ELF
ELF
$ 0.05861
+0.05%
+0.75%
+0.34%
$ 48.52M
$ 948.15K
17
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 100.87
0.00%
-0.00%
+7.70%
$ 45.07M
$ 277.27K
18
$ 277.44
-0.03%
-0.10%
+2.16%
$ 31.67M
$ 195.07
19
$ 31.68
+0.96%
-0.03%
+2.72%
$ 30.82M
$ 1.85K
20
$ 220.95
+0.38%
-0.75%
+12.75%
$ 26.23M
$ 268.80
21
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02998
0.00%
+0.40%
+9.90%
$ 25.56M
$ 1.86M
22
$ 357.43
-0.14%
-0.33%
-4.91%
$ 24.77M
$ 158.81
23
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010829
-1.76%
+3.19%
+9.08%
$ 23.01M
$ 9.95T
24
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.71
0.00%
0.00%
+11.10%
$ 22.79M
--
25
$ 331.06
0.00%
-0.42%
+2.04%
$ 20.84M
$ 177.09
26
$ 91.58
+0.54%
+0.27%
+3.33%
$ 15.59M
$ 597.07
27
$ 501.53
+0.04%
-0.16%
+2.77%
$ 14.69M
$ 116.62
28
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001909
-3.59%
-2.11%
+36.63%
$ 14.42M
$ 87.09B
29
$ 315.37
-0.04%
+0.41%
+2.81%
$ 13.94M
$ 171.07
30
$ 18.38
-0.05%
-0.16%
+1.54%
$ 13.37M
$ 3.07K
31
$ 102.57
+0.04%
+0.02%
+12.47%
$ 12.89M
$ 540.91
32
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002895
-0.24%
+1.12%
+2.55%
$ 12.42M
$ 19.74M
33
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,220.78
+0.01%
+0.01%
-5.29%
$ 11.60M
$ 3.89K
34
$ 101.1
-0.06%
-0.75%
+7.51%
$ 10.36M
$ 571.99
35
$ 422.46
-0.34%
-0.95%
+3.21%
$ 10.35M
$ 129.12
36
$ 480.08
+0.10%
-0.08%
-2.41%
$ 9.90M
$ 123.67
37
$ 284.85
+0.60%
-0.36%
+17.71%
$ 7.92M
$ 207.67
38
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 499.38
-0.01%
+0.00%
+2.42%
$ 7.73M
$ 4.57K
39
$ 274.3
-0.03%
0.00%
-2.40%
$ 7.49M
$ 199.03
40
$ 431.57
+0.14%
+1.14%
+9.64%
$ 7.16M
$ 129.39
41
$ 595.94
-0.23%
+0.26%
+1.23%
$ 6.84M
$ 93.99
42
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 147.41
0.00%
0.00%
+2.19%
$ 6.83M
--
43
$ 155
-0.02%
+0.55%
+4.56%
$ 6.69M
$ 385.81
44
$ 134.26
+0.01%
-1.79%
+15.93%
$ 6.56M
$ 535.59
45
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 102.93
+0.03%
-0.00%
+12.70%
$ 6.39M
$ 4.60K
46
$ 149.44
+0.13%
+1.27%
+3.12%
$ 5.99M
$ 373.44
47
$ 134.14
-0.37%
-0.46%
+17.35%
$ 5.23M
$ 506.72
48
$ 1,193.31
+0.07%
+1.10%
+6.38%
$ 5.19M
$ 46.52
49
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 220.56
+0.01%
+0.01%
+12.94%
$ 5.08M
$ 2.25K
50
$ 1,211.24
+0.06%
-0.07%
-5.09%
$ 4.71M
$ 51.63

Câu hỏi thường gặp

Token Cổ phiếu mã hóa là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Cổ phiếu mã hóa đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 280 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.33B.
Token Cổ phiếu mã hóa nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Cổ phiếu mã hóa được theo dõi trên MEXC, NAKA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.15% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Cổ phiếu mã hóa trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 280 token Cổ phiếu mã hóa, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Cổ phiếu mã hóa phổ biến bao gồm CVX, STRCX, NVDAX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Cổ phiếu mã hóa là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Cổ phiếu mã hóa là khoảng $2.33B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Cổ phiếu mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.