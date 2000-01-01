Top token Vàng mã hoá theo vốn hoá thị trường

Các loại tiền mã hoá Vàng mã hoá là những tài sản kỹ thuật số được neo theo giá trị thị trường thời gian thực của Vàng vật chất. Mỗi token thường đại diện cho một trọng lượng Vàng cụ thể được nắm giữ trong kho dự trữ an toàn, đã kiểm toán bởi tổ chức phát hành. Chúng mang lại cho nhà đầu tư cách nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn truyền thống với khả năng chia nhỏ, chuyển và thanh khoản 24/7 của công nghệ blockchain.