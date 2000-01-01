Các loại tiền mã hoá Vàng mã hoá là những tài sản kỹ thuật số được neo theo giá trị thị trường thời gian thực của Vàng vật chất. Mỗi token thường đại diện cho một trọng lượng Vàng cụ thể được nắm giữ trong kho dự trữ an toàn, đã kiểm toán bởi tổ chức phát hành. Chúng mang lại cho nhà đầu tư cách nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn truyền thống với khả năng chia nhỏ, chuyển và thanh khoản 24/7 của công nghệ blockchain.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Vàng mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.