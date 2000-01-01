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Top token Vàng mã hoá theo vốn hoá thị trường

Các loại tiền mã hoá Vàng mã hoá là những tài sản kỹ thuật số được neo theo giá trị thị trường thời gian thực của Vàng vật chất. Mỗi token thường đại diện cho một trọng lượng Vàng cụ thể được nắm giữ trong kho dự trữ an toàn, đã kiểm toán bởi tổ chức phát hành. Chúng mang lại cho nhà đầu tư cách nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn truyền thống với khả năng chia nhỏ, chuyển và thanh khoản 24/7 của công nghệ blockchain.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,302.51
+0.17%
-0.56%
+6.50%
$ 2.64B
$ 87.20
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,314.31
+0.20%
-0.61%
+6.59%
$ 1.97B
$ 320.55
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 139.78
-0.10%
-0.00%
+7.41%
$ 333.55M
$ 14.89K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,291.61
0.00%
--
+5.77%
$ 83.71M
$ 15.92
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,316.52
0.00%
-0.00%
+6.55%
$ 13.29M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,322.78
+0.35%
-0.00%
+6.39%
$ 10.39M
$ 5.76K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 137.57
+0.01%
-0.00%
+5.37%
$ 6.07M
$ 19.73K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 138.73
-0.19%
+0.00%
+6.81%
$ 3.34M
$ 904.34K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
+0.03%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,290.15
0.00%
--
+5.49%
$ 1.11M
$ 23.32
13
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 0.810685
-0.42%
+0.01%
+11.57%
$ 481.65K
$ 3.56K
14
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.312
-0.09%
-1.01%
+6.37%
--
$ 13.65K
15
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 138.72
+0.17%
-0.62%
+6.46%
--
$ 568.19

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hoá Vàng mã hoá chính xác là gì?
Tiền mã hoá Vàng mã hoá là tài sản kỹ thuật số ổn định, trong đó mỗi token được neo trực tiếp vào giá trị của một trọng lượng Vàng vật chất cụ thể, được đảm bảo hoàn toàn bằng Vàng thỏi lưu giữ trong kho an toàn.
Nhà phát hành đảm bảo token Vàng mã hoá được đảm bảo hoàn toàn như thế nào?
Nhà phát hành Vàng mã hóa đảm bảo sự bảo chứng bằng cách thường xuyên kiểm toán độc lập bởi bên thứ ba đối với trữ lượng Vàng vật chất và công bố minh bạch bằng chứng dự trữ trên blockchain.
Tại sao nhà giao dịch tiền mã hoá sử dụng Vàng mã hoá trong thời kỳ thị trường suy thoái?
Nhà giao dịch tiền mã hoá sử dụng Vàng mã hoá như tài sản trú ẩn an toàn trong thị trường xu hướng giảm để phòng ngừa lạm phát và biến động tiền mã hoá cực đoan, mà không cần chuyển đổi tài sản trở lại thành tiền fiat.
Ưu điểm của giao dịch Vàng mã hoá so với nắm giữ Vàng thỏi vật chất là gì?
Giao dịch Vàng mã hoá mang lại khả năng chia nhỏ vượt trội, giao dịch chuyển toàn cầu tức thì, không tốn chi phí lưu trữ hoặc bảo hiểm cá nhân và khả năng nhận lợi nhuận bằng cách cho vay Vàng mã hoá trong các giao thức DeFi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Vàng mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.