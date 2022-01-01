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Top token Solana Token-2022 theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Solana Token-2022. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006957
+0.07%
-4.07%
+14.13%
$ 14.32M
$ 14.24M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 805.58
-0.91%
+0.02%
+12.83%
$ 5.95M
$ 398.85K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.131527
-0.85%
+0.00%
+0.94%
$ 2.78M
$ 55.75K
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,190.7
-0.22%
+0.01%
+12.58%
$ 1.67M
$ 676.26K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 137.12
-1.07%
+0.07%
+15.51%
$ 1.40M
$ 25.28K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00246196
0.00%
--
-4.26%
$ 1.06M
$ 102.01
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 631.34
0.00%
-0.00%
+2.96%
$ 828.35K
$ 6.47K
8
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00038543
-0.39%
+0.01%
+2.46%
$ 724.68K
$ 4.42
9
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 137.75
-0.01%
-0.00%
+7.17%
$ 663.78K
$ 15.84K
10
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1923E-8
+0.17%
+1.50%
-7.16%
$ 618.46K
--
11
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00058363
-0.43%
+0.01%
+2.27%
$ 553.75K
$ 130.30
12
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00054357
-0.38%
-0.06%
-48.15%
$ 544.83K
$ 846.96K
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00047187
+0.12%
-0.04%
-8.03%
$ 461.92K
$ 1.09K
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00031901
-0.35%
-0.03%
+11.23%
$ 350.88K
$ 4.90K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00331201
0.00%
--
+4.93%
$ 331.20K
$ 1.04
16
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 2.147E-5
+0.37%
+1.10%
+3.92%
$ 181.35K
--
17
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00021571
-0.48%
-0.00%
+0.97%
$ 168.82K
$ 3.34
18
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.0002319
-0.63%
+0.15%
-3.84%
$ 156.52K
$ 400.31
19
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00785957
+0.08%
+0.14%
+3.14%
$ 155.58K
$ 198.09
20
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00018859
0.00%
+0.02%
-23.27%
$ 136.56K
$ 143.64
21
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.433E-5
+0.37%
-12.60%
-9.68%
$ 84.34K
--
22
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 8.385E-5
+0.38%
+2.80%
-11.94%
$ 83.85K
--
23
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 6.354E-5
+0.36%
+8.50%
+25.30%
$ 57.18K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.893E-5
0.00%
-1.20%
-1.53%
$ 29.27K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.914E-5
0.00%
+4.90%
+0.21%
$ 18.49K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
-0.46%
$ 16.77K
--
27
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.681E-5
+0.37%
-0.80%
-5.13%
$ 16.35K
--
28
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.574E-5
+0.38%
+0.80%
+2.08%
$ 15.49K
--
29
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.429E-5
+0.70%
+1.40%
+2.95%
$ 14.00K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.317E-5
0.00%
-1.60%
-3.80%
$ 13.17K
--
31
ENTROPY
ENTROPY
ENT
$ 4.14E-6
+0.24%
+0.10%
-0.48%
$ 12.39K
--
32
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.125E-5
+0.63%
+1.40%
+1.26%
$ 11.25K
--
33
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.065E-5
+0.38%
-4.80%
+2.90%
$ 10.48K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Solana Token-2022 là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Solana Token-2022 đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 33 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $33.44M.
Token Solana Token-2022 nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Solana Token-2022 được theo dõi trên MEXC, DARK đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 241.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Solana Token-2022 trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 33 token Solana Token-2022, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Solana Token-2022 phổ biến bao gồm XAI, ANTHROPIC, DINAR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Solana Token-2022 là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Solana Token-2022 là khoảng $33.44M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Solana Token-2022, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.