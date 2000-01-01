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Top token Hệ sinh thái Terra Classic theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Terra Classic. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.74
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.07
-0.32%
+0.18%
+1.85%
$ 81.20B
$ 17.48K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,114.07
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
4
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.51
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.00000467
+0.19%
+0.72%
-7.25%
$ 2.74B
$ 139.72B
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.072
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005069
0.00%
-0.35%
+1.73%
$ 28.27M
$ 13.58M
8
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.41E-6
+0.59%
+0.80%
-18.62%
$ 1.67M
--
9
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00067789
+2.34%
+0.03%
-1.97%
$ 676.14K
$ 6.21
10
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.071E-9
+0.85%
+1.30%
+1.32%
$ 392.57K
--
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00315905
-0.24%
+0.06%
+12.79%
$ 245.59K
$ 1.18K
12
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00032697
-0.24%
+0.02%
+65.17%
$ 156.34K
$ 8.38
13
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-5.64%
$ 83.63K
$ 2.42
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.008331
-0.55%
--
+4.76%
$ 52.16K
$ 151.92
15
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.00093597
+0.25%
+0.01%
-2.46%
$ 32.70K
$ 21.46
16
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001992
0.00%
0.00%
-6.26%
--
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Terra Classic là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Terra Classic đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 16 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $327.96B.
Token Hệ sinh thái Terra Classic nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Terra Classic được theo dõi trên MEXC, UNI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.24% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Terra Classic trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 16 token Hệ sinh thái Terra Classic, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Terra Classic phổ biến bao gồm ETH, BNB, WBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Terra Classic là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Terra Classic là khoảng $327.96B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Terra Classic, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.