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Top token Tap to Earn theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tap to Earn. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003633
-0.30%
+1.64%
+5.65%
$ 36.26M
$ 224.68M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04553
-1.91%
+4.43%
+19.92%
$ 20.73M
$ 1.83M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.000196
-1.96%
-11.87%
+16.44%
$ 12.90M
$ 513.56M
4
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00043652
-1.40%
-0.02%
+11.78%
$ 1.72M
$ 4.22K
5
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.396E-5
-0.02%
0.00%
+1.64%
$ 649.43K
--
6
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001457
-0.27%
-5.44%
-26.05%
$ 145.89K
$ 374.47M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00013649
-1.80%
+0.02%
+22.12%
$ 136.44K
$ 252.04
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.176E-5
0.00%
0.00%
-1.67%
$ 117.56K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57497E-7
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 31.99K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 1.01851E-7
0.00%
+5.00%
+8.73%
$ 26.90K
--
11
MonezyCoin
MonezyCoin
MZC
$ 0.00016492
-0.16%
+0.00%
+3.46%
$ 16.33K
$ 16.04
12
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
+0.03%
$ 12.55K
--
13
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0.010561
-0.26%
+1.57%
+29.30%
--
$ 1.04M
14
Roboton
Roboton
DCT
$ 0.00585
+0.09%
-0.07%
+0.07%
--
$ 4.45M
15
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0.02951
0.00%
+0.72%
+7.44%
--
$ 898.78K
16
DROPEE
DROPEE
DROPEE
$ 0.001917
0.00%
+19.81%
+37.62%
--
$ 4.28M
17
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004998
+1.83%
+2.48%
+2.67%
--
$ 336.64M

Câu hỏi thường gặp

Token Tap to Earn là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tap to Earn đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $72.75M.
Token Tap to Earn nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tap to Earn được theo dõi trên MEXC, DROPEE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.81% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tap to Earn trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Tap to Earn, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tap to Earn phổ biến bao gồm NOT, CATI, HMSTR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tap to Earn là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tap to Earn là khoảng $72.75M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tap to Earn, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.