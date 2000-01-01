Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Tài sản tổng hợp theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tài sản tổng hợp. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.997521
-0.18%
-0.00%
-0.17%
$ 99.75M
$ 337.85K
2
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998146
0.00%
-0.00%
+0.20%
$ 74.86M
$ 54.05K
3
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
+1.08%
$ 59.02M
$ 1.18K
4
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998989
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 54.18M
$ 556.89K
5
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,327.61
-0.02%
+0.00%
-0.79%
$ 33.47M
$ 1.47M
6
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.994795
+0.11%
+0.00%
-1.99%
$ 9.47M
$ 4.49K
7
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
8
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
-4.34%
$ 3.69M
$ 1.15
9
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02116458
+0.63%
+0.01%
+1.25%
$ 1.55M
$ 3.34K
10
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
--
11
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 64,775
-0.25%
0.00%
+1.56%
$ 1.19M
$ 786.87K
12
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.420426
0.00%
+0.00%
+17.47%
$ 1.04M
--
13
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.70K
--
14
HeLa USD
HeLa USD
HLUSD
$ 0.999568
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 584.73K
$ 2.04M
15
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.037
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 546.95K
--
16
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 318.40K
--
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Câu hỏi thường gặp

Token Tài sản tổng hợp là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tài sản tổng hợp đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $345.97M.
Token Tài sản tổng hợp nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tài sản tổng hợp được theo dõi trên MEXC, LVMON đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.01% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tài sản tổng hợp trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Tài sản tổng hợp, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tài sản tổng hợp phổ biến bao gồm UUSD, FEUSD, SRUSDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tài sản tổng hợp là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tài sản tổng hợp là khoảng $345.97M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tài sản tổng hợp, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.