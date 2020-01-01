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Top token Nhà phát hành tài sản tổng hợp theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Nhà phát hành tài sản tổng hợp. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05772
+0.52%
-0.88%
+3.02%
$ 113.40M
$ 952.74K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.2103
+0.10%
-0.52%
-2.41%
$ 72.56M
$ 529.97K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3392
-0.06%
-0.73%
-0.12%
$ 30.67M
$ 160.61K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.284557
-1.84%
-0.08%
-5.51%
$ 2.85M
$ 909.13K
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.093926
+0.57%
-0.03%
-6.83%
$ 1.80M
$ 3.13K
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00828813
0.00%
+0.00%
+13.66%
$ 348.10K
$ 22.03
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00315905
-0.24%
+0.06%
+12.79%
$ 245.59K
$ 1.18K
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.219E-5
0.00%
+3.30%
+3.42%
$ 207.44K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02315007
0.00%
--
+2.54%
$ 94.05K
$ 5.27
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.008331
-0.55%
--
+4.76%
$ 52.16K
$ 151.92
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1642
-0.61%
-1.68%
+1.87%
--
$ 488.42K

Câu hỏi thường gặp

Token Nhà phát hành tài sản tổng hợp là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Nhà phát hành tài sản tổng hợp đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $222.72M.
Token Nhà phát hành tài sản tổng hợp nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Nhà phát hành tài sản tổng hợp được theo dõi trên MEXC, DAFI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Nhà phát hành tài sản tổng hợp trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Nhà phát hành tài sản tổng hợp, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Nhà phát hành tài sản tổng hợp phổ biến bao gồm AWE, SNX, UMA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Nhà phát hành tài sản tổng hợp là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Nhà phát hành tài sản tổng hợp là khoảng $222.72M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Nhà phát hành tài sản tổng hợp, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.