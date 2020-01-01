Trong số các token Nhà phát hành tài sản tổng hợp được theo dõi trên MEXC, DAFI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.