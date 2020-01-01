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Top token Tổng hợp theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tổng hợp. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05775
+0.52%
-0.88%
+3.02%
$ 113.40M
$ 952.74K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.2104
+0.10%
-0.52%
-2.41%
$ 72.56M
$ 529.97K
3
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,327.61
-0.02%
+0.00%
-0.79%
$ 33.47M
$ 1.47M
4
UMA
UMA
UMA
$ 0.3392
-0.06%
-0.73%
-0.12%
$ 30.67M
$ 160.61K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.690966
+0.07%
+0.00%
-2.36%
$ 28.42M
$ 2.82M
6
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
-4.34%
$ 3.69M
$ 1.15
7
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.284557
-1.84%
-0.08%
-5.51%
$ 2.85M
$ 909.13K
8
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.093926
+0.57%
-0.03%
-6.83%
$ 1.80M
$ 3.13K
9
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050763
0.00%
--
-0.22%
$ 511.33K
$ 145.02
10
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.00828813
0.00%
+0.00%
+13.66%
$ 348.10K
$ 22.03
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00315905
-0.24%
+0.06%
+12.79%
$ 245.59K
$ 1.18K
12
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.219E-5
0.00%
+3.30%
+3.42%
$ 207.44K
--
13
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02315007
0.00%
--
+2.54%
$ 94.05K
$ 5.27
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.008331
-0.55%
--
+4.76%
$ 52.16K
$ 151.92
15
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315466
0.00%
0.00%
-1.32%
$ 33.12K
$ 1.36
16
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.086535
0.00%
-0.00%
-5.16%
$ 27.55K
$ 2.13
17
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
+0.06%
$ 18.39K
$ 0.92

Câu hỏi thường gặp

Token Tổng hợp là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tổng hợp đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $288.39M.
Token Tổng hợp nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tổng hợp được theo dõi trên MEXC, DAFI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tổng hợp trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Tổng hợp, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tổng hợp phổ biến bao gồm AWE, SNX, MSETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tổng hợp là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tổng hợp là khoảng $288.39M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tổng hợp, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.