Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Meme Sui theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme Sui. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4,073
+0,20%
+2,24%
+4,32%
$ 2,52B
$ 55,51K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,214
+0,19%
+0,89%
+2,09%
$ 75,92M
$ 20,19K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0,0000313
+0,06%
+0,93%
+0,80%
$ 31,13M
$ 1,98B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0,0191
+0,37%
+3,07%
+3,86%
$ 12,81M
$ 3,03M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0,003633
0,00%
-0,98%
-0,06%
$ 3,63M
$ 840,35K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0,0001259
+0,64%
-0,08%
+4,34%
$ 1,25M
$ 431,45M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 2,009E-9
+1,11%
+0,60%
+4,64%
$ 845,03K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6,396E-5
-0,02%
0,00%
+1,64%
$ 649,43K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0,00051649
-0,75%
+0,01%
-13,86%
$ 516,19K
$ 408,02
10
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 6,747E-9
+0,61%
-9,60%
-26,14%
$ 387,89K
--
11
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0,00034951
-0,38%
+0,01%
-1,46%
$ 284,39K
$ 237,62
12
Bull
Bull
BULL
$ 0,0001458
-0,27%
-5,44%
-26,05%
$ 145,89K
$ 374,47M
13
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0,00014538
-0,77%
+0,01%
+0,66%
$ 145,41K
$ 90,76
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 0,00010188
-1,10%
-0,00%
-1,16%
$ 101,91K
$ 49,28
15
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9,97E-6
+0,30%
-0,20%
+0,10%
$ 93,49K
--
16
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 9,2E-6
+1,32%
-0,60%
+13,02%
$ 91,95K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 6,886E-5
+0,55%
+0,90%
-5,43%
$ 68,86K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 5,03051E-7
0,00%
+2,40%
-9,47%
$ 50,31K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3,144E-5
0,00%
+2,20%
-6,98%
$ 31,44K
--
20
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2,694E-5
0,00%
+2,60%
+9,42%
$ 26,94K
--
21
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2,668E-5
0,00%
+0,70%
+4,55%
$ 26,68K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1,89E-6
+0,53%
+1,00%
-22,54%
$ 18,93K
--
23
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1,322E-5
0,00%
+5,40%
-0,23%
$ 13,22K
--
24
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1,254E-5
0,00%
-3,70%
-3,24%
$ 12,54K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1,78949E-7
+0,56%
+1,20%
-2,40%
$ 12,47K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1,01E-6
0,00%
-4,30%
-9,82%
$ 10,10K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0,04894
-1,14%
+19,51%
+64,05%
--
$ 8,00M
28
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0,09507
-0,60%
+0,05%
-0,13%
--
$ 540,36K
29
MIU
MIU
MIU
$ 0,00000000192
-0,52%
-1,03%
-1,03%
--
$ 3,29T

Câu hỏi thường gặp

Token Meme Sui là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme Sui đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 29 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.65B.
Token Meme Sui nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme Sui được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.51% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme Sui trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 29 token Meme Sui, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme Sui phổ biến bao gồm UNI, ZEN, WIN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme Sui là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme Sui là khoảng $2.65B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme Sui, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.