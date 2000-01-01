Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Hệ sinh thái Stellar theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Stellar. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1632
+0.18%
-0.55%
-4.96%
$ 5.49B
$ 2.29M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99976
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 34.37M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 454.81M
$ 10.10M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,793
-0.53%
0.00%
+1.78%
$ 420.67M
$ 2.17K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 161.34M
$ 3.00M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,317.73
0.00%
-0.00%
+6.52%
$ 70.51M
$ 505.10K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,763
+0.32%
-0.00%
+15.44%
$ 63.76M
$ 89.27
10
VELO
VELO
VELO
$ 0.003274
-1.72%
-3.98%
-10.46%
$ 57.26M
$ 7.22M
11
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195129
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 56.66M
$ 2.59K
12
SHX
SHX
SHX
$ 0.003101
+0.97%
+0.13%
-8.39%
$ 54.73M
$ 22.82M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00033035
-0.21%
-0.00%
-1.83%
$ 14.51M
$ 22.88K
14
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00546283
-14.20%
-0.06%
-10.08%
$ 5.55M
$ 3.70
15
Realio
Realio
RIO
$ 0.03382
-0.53%
+2.70%
-1.23%
$ 5.40M
$ 982.10K
16
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.706796
-0.02%
+0.00%
+0.55%
$ 5.24M
$ 2.92K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 25.11K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0.00057863
+1.83%
+0.00%
+54.36%
$ 4.63M
$ 1.16K
19
SIX
SIX
SIX
$ 0.00419
-0.24%
-1.18%
-2.56%
$ 3.57M
$ 25.02M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0.04112592
-0.64%
+0.01%
-1.00%
$ 2.76M
$ 1.19K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023866
-0.23%
-0.04%
-12.54%
$ 2.39M
$ 149.06K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.99075
-0.89%
-0.00%
-0.85%
$ 1.11M
$ 6.45K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.005
-0.99%
-0.01%
-1.08%
$ 1.03M
$ 194.38
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.97K
$ 3.75K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0.03063871
-37.35%
-0.47%
-46.97%
$ 43.78K
$ 4.22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015624
+0.03%
+0.45%
+2.06%
--
$ 270.00M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Stellar là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Stellar đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 27 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $86.67B.
Token Hệ sinh thái Stellar nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Stellar được theo dõi trên MEXC, RIO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Stellar trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 27 token Hệ sinh thái Stellar, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Stellar phổ biến bao gồm USDC, XLM, PYUSD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Stellar là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Stellar là khoảng $86.67B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Stellar, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.