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Top token Hệ sinh thái Starknet theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Starknet. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 923,38
0,00%
+0,03%
+2,65%
$ 231,09B
$ 53,39K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00071
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,84B
$ 37,34M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65 116,85
+0,01%
+0,23%
+1,72%
$ 7,57B
$ 1,83
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,222
-0,05%
-1,25%
-0,16%
$ 5,38B
$ 41,46K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,99976
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 2,80B
$ 34,37M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65 186
-0,08%
+0,00%
+1,76%
$ 668,21M
$ 877,62K
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64 827
-0,54%
0,00%
+1,63%
$ 304,37M
$ 15,89M
8
STRK
STRK
STRK
$ 0,02355
-0,47%
-6,70%
-4,69%
$ 148,58M
$ 6,30M
9
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1,017
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 144,28M
--
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006809
-6,11%
+5,09%
+10,29%
$ 65,81M
$ 122,79M
11
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64 883
-0,39%
+0,00%
+1,81%
$ 35,98M
$ 9,68K
12
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0,998847
-0,01%
0,00%
+0,02%
$ 34,61M
$ 8,13K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
+0,19%
$ 8,19M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66 249
+0,11%
+0,02%
+4,00%
$ 6,40M
$ 497,83K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,458232
-0,04%
0,00%
-4,88%
$ 4,58M
$ 1,95K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0,00203782
-0,18%
+0,02%
+1,11%
$ 2,04M
$ 170,11K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 64 577
-0,19%
+0,00%
+2,02%
$ 832,03K
--
18
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0,00219204
+0,81%
-0,00%
-4,56%
$ 657,47K
$ 99,58
19
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0,005538
-0,03%
-0,01%
+0,99%
$ 553,81K
$ 2,93K
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0,03777095
-0,59%
-0,02%
-16,00%
$ 377,57K
$ 59,46
21
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9,1141E-11
+0,34%
-18,20%
-15,18%
$ 91,14K
--
22
SISTER
SISTER
SSTR
$ 3,9E-6
0,00%
-3,00%
+0,26%
$ 38,96K
--
23
UNO
UNO
UNO
$ 0,892831
+0,07%
-0,02%
-2,49%
$ 14,24K
$ 20,04

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Starknet là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Starknet đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 23 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $323.10B.
Token Hệ sinh thái Starknet nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Starknet được theo dõi trên MEXC, DOG đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.09% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Starknet trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 23 token Hệ sinh thái Starknet, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Starknet phổ biến bao gồm ETH, USDC, WBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Starknet là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Starknet là khoảng $323.10B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Starknet, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.