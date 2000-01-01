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Top token Hệ sinh thái Sora theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Sora. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.7
-0.10%
-0.00%
-0.21%
$ 8.92B
$ 212.98K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,157.03
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.22
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.074
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
6
OKB
OKB
OKB
$ 93.645
-0.01%
-0.51%
+8.23%
$ 1.96B
$ 1.79K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.8
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7407
-0.12%
-0.09%
+1.25%
$ 477.11M
$ 93.54K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.2413
-0.13%
+4.84%
+15.67%
$ 361.58M
$ 3.05M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.72
+0.06%
-0.42%
+0.85%
$ 166.50M
$ 3.18K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01459
+0.21%
-1.69%
-1.82%
$ 157.79M
$ 4.52M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,071.1
-0.01%
-0.55%
-2.98%
$ 73.83M
$ 30.12
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2022
+0.10%
+2.69%
+3.16%
$ 66.60M
$ 334.54K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003406
-0.03%
-0.18%
+0.35%
$ 59.86M
$ 199.12M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1691
-0.76%
+2.73%
+9.21%
$ 48.62M
$ 403.55K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,907.37
-0.62%
0.00%
+2.51%
$ 35.45M
$ 244.32K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00507
0.00%
-0.35%
+1.73%
$ 28.27M
$ 13.58M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04828353
+0.02%
-0.02%
-12.75%
$ 27.53M
$ 559.78K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2794
-0.64%
-0.18%
+3.88%
$ 24.25M
$ 195.10K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095386
+0.04%
+0.00%
-3.55%
$ 22.99M
$ 8.96K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02447
+2.32%
+1.89%
+17.92%
$ 20.40M
$ 4.32M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.128481
-0.15%
0.00%
+13.55%
$ 15.38M
$ 2.14M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.059081
-0.44%
-0.02%
-5.55%
$ 14.07M
$ 3.41K
24
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
+9.20%
$ 6.99M
$ 1.51
25
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,897.41
-0.58%
-0.02%
-6.40%
$ 5.14M
$ 1.97K
26
Ren
Ren
REN
$ 0.0032888
+0.29%
-0.01%
-3.35%
$ 3.29M
$ 187.10K
27
Cream
Cream
CREAM
$ 0.43606
0.00%
--
+7.03%
$ 1.28M
$ 20.06
28
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.81
-0.24%
+0.02%
+2.00%
$ 716.27K
$ 1.63K
29
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.00697833
-0.37%
-0.08%
-17.40%
$ 389.82K
$ 354.69
30
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00183482
-0.03%
-0.07%
-44.10%
$ 285.52K
$ 44.90K
31
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.03339615
0.00%
--
-0.04%
$ 73.00K
$ 1.26
32
Kaon
Kaon
KAON
$ 4.84E-6
+0.21%
+0.30%
-0.41%
$ 72.08K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Sora là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Sora đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 32 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $104.23B.
Token Hệ sinh thái Sora nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Sora được theo dõi trên MEXC, CRV đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.84% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Sora trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 32 token Hệ sinh thái Sora, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Sora phổ biến bao gồm USDC, LEO, WBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Sora là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Sora là khoảng $104.23B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Sora, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.