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Top token Hệ sinh thái Soneium theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Soneium. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,157.03
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.22
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,793
-0.53%
0.00%
+1.78%
$ 420.67M
$ 2.17K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,763
+0.32%
-0.00%
+15.44%
$ 63.76M
$ 89.27
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087268
-0.61%
+0.01%
+6.30%
$ 55.83M
$ 2.04M
6
$ 0.004908
+0.06%
-0.43%
+2.31%
$ 42.76M
$ 11.05M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 0.999457
-0.04%
+0.00%
-0.05%
$ 4.77M
$ 75.81K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01582857
+0.06%
+0.00%
+1.18%
$ 2.59M
$ 2.74M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
0.00%
+0.00%
-0.46%
$ 1.43M
$ 98.41
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.99726
+0.02%
+0.00%
+0.03%
$ 1.09M
$ 48.81K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.13226
+0.13%
-0.08%
-8.80%
$ 1.07M
$ 1.36K
12
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00399201
0.00%
--
-2.09%
$ 815.75K
$ 1.10
13
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998844
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 809.47K
$ 522.37K
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 0.999407
-0.02%
+0.00%
-0.06%
$ 479.96K
$ 8.13
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
-18.68%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 2,069.34
-0.24%
--
-36.18%
$ 337.66K
$ 5.87K
18
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00359893
0.00%
--
-0.21%
$ 249.88K
$ 1.21
19
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151531
-0.02%
--
-11.55%
$ 244.81K
$ 214.89
20
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.00555493
-0.18%
+0.01%
+2.24%
$ 238.50K
$ 32.95
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.627E-9
0.00%
-8.30%
+7.06%
$ 78.77K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Soneium là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Soneium đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 21 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $13.54B.
Token Hệ sinh thái Soneium nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Soneium được theo dõi trên MEXC, WBTC đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.23% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Soneium trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 21 token Hệ sinh thái Soneium, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Soneium phổ biến bao gồm WBTC, LINK, SOLVBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Soneium là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Soneium là khoảng $13.54B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Soneium, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.