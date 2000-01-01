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Top token Chuỗi bên theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chuỗi bên. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.67
+0.20%
+0.02%
+2.63%
$ 281.37M
$ 556.37
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1319
+0.31%
-0.68%
-4.30%
$ 238.08M
$ 424.38K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02354
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05356
+0.51%
-2.86%
+11.88%
$ 41.45M
$ 1.16M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3376
-0.09%
-2.66%
-1.11%
$ 35.13M
$ 169.31K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02052
+0.15%
+2.74%
-1.62%
$ 25.49M
$ 4.08M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01943
+0.73%
-1.42%
+10.41%
$ 24.75M
$ 5.17M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,525
0.00%
-0.00%
+1.61%
$ 13.79M
$ 26.50K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.289
0.00%
+10.31%
+7.00%
$ 6.68M
$ 2.48K
10
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2796
0.00%
-0.11%
+5.86%
$ 2.78M
$ 193.97K
11
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007137
0.00%
-1.27%
-0.01%
$ 1.75M
$ 79.71M
12
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01633977
0.00%
--
-3.90%
$ 981.85K
$ 6.67
13
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008092
+0.56%
+8.39%
-9.39%
$ 844.07K
$ 7.76M
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01246109
-0.01%
-0.00%
-2.50%
$ 477.59K
$ 8.83K
15
$ 0.00615
0.00%
+0.66%
-2.23%
$ 394.18K
$ 4.89M
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
+0.20%
-38.76%
$ 58.04K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
--
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015671
0.00%
--
-10.87%
$ 15.67K
$ 53.89
19
BVM
BVM
BVM
$ 0.0004133
0.00%
-0.62%
-25.23%
$ 10.26K
$ 1.29
20
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02283
+1.29%
-11.09%
+17.51%
--
$ 3.10M
21
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0718
0.00%
+0.70%
-3.62%
--
$ 108.45K
22
BOB
BOB
BOB
$ 0.003945
-0.15%
-1.00%
+2.35%
--
$ 13.97M

Câu hỏi thường gặp

Token Chuỗi bên là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chuỗi bên đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 22 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $822.66M.
Token Chuỗi bên nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chuỗi bên được theo dõi trên MEXC, ELA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.31% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chuỗi bên trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 22 token Chuỗi bên, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chuỗi bên phổ biến bao gồm GNO, STX, STRK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chuỗi bên là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chuỗi bên là khoảng $822.66M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chuỗi bên, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.