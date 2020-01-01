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Top token Game bắn súng theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game bắn súng. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0971
+0.52%
-0.10%
+7.77%
$ 18.07M
$ 281.73K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003227
-0.06%
+5.54%
+15.96%
$ 7.69M
$ 22.64M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000949
0.00%
-5.88%
-21.32%
$ 4.57M
$ 3.02M
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006845
+1.15%
+4.99%
+3.35%
$ 996.68K
$ 148.97M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.0002996
-0.69%
+0.01%
+0.91%
$ 899.44K
$ 23.05
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.0008864
+0.01%
+0.01%
-2.84%
$ 753.92K
$ 262.89
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.313E-5
+0.57%
-2.80%
-4.52%
$ 583.11K
--
8
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046697
-0.01%
-0.01%
-2.73%
$ 466.98K
$ 611.94
9
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01767
+0.40%
+7.13%
+16.49%
$ 342.66K
$ 3.31M
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00036288
-0.05%
-0.00%
-4.35%
$ 197.13K
$ 143.74
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.0001689
+0.01%
0.00%
-2.12%
$ 149.80K
$ 10.97
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00124813
0.00%
--
-34.93%
$ 124.81K
$ 259.68
13
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 0.00012256
+0.79%
-0.06%
+10.82%
$ 114.10K
$ 16.81K
14
web3war
web3war
FPS
$ 0.00073296
0.00%
+0.02%
+0.29%
$ 109.94K
$ 931.10
15
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
+0.03%
$ 100.64K
$ 1.06
16
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.142E-5
0.00%
+4.80%
+12.49%
$ 99.11K
--
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
+0.02%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.24E-6
0.00%
+0.50%
-0.92%
$ 32.43K
--
19
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.431E-5
0.00%
-1.60%
-1.61%
$ 29.51K
--
20
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
21
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.461E-5
0.00%
-1.90%
+0.78%
$ 24.59K
--
22
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
-0.17%
$ 24.10K
$ 4.57
23
rekill
rekill
REKILL
$ 2.306E-5
0.00%
-3.10%
+8.06%
$ 23.05K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017324
0.00%
0.00%
+0.32%
$ 13.68K
$ 4.64
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09995
0.00%
-2.78%
+1.67%
--
$ 49.02K

Câu hỏi thường gặp

Token Game bắn súng là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game bắn súng đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $35.48M.
Token Game bắn súng nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game bắn súng được theo dõi trên MEXC, ARTY đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game bắn súng trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Game bắn súng, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game bắn súng phổ biến bao gồm STAR, GUN, FAR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game bắn súng là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game bắn súng là khoảng $35.48M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game bắn súng, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.