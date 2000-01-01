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Top token RPG theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực RPG. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002153
-0.70%
+1.33%
+3.88%
$ 204.91M
$ 4.33B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.064
-0.10%
-0.36%
+5.35%
$ 22.56M
$ 19.33K
3
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005485
+0.04%
+2.11%
-1.39%
$ 13.60M
$ 10.52M
4
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11756
+0.12%
-11.15%
+80.30%
$ 12.01M
$ 2.44M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07886
+0.58%
-0.05%
-4.76%
$ 8.42M
$ 669.03K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04424588
-0.04%
+0.01%
+1.64%
$ 2.33M
$ 17.50K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00416
-1.19%
-5.67%
-8.77%
$ 2.20M
$ 10.34M
8
$ 362.53
-0.31%
+0.15%
+0.20%
$ 2.00M
$ 151.00
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00364156
+2.19%
+0.02%
+32.97%
$ 1.82M
$ 7.66
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116995
-0.18%
+0.03%
+4.06%
$ 1.17M
$ 1.35K
11
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.0034875
+0.06%
-0.00%
+1.09%
$ 1.11M
$ 138.14K
12
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297422
0.00%
--
+0.25%
$ 1.05M
$ 1.09
13
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.0010063
-0.11%
-0.00%
-2.39%
$ 1.01M
$ 8.77K
14
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00305573
-0.01%
+0.02%
-0.54%
$ 916.72K
$ 6.27K
15
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.705E-5
+6.59%
+8.50%
+9.46%
$ 870.57K
--
16
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7835E-8
+0.50%
+0.90%
+38.94%
$ 717.05K
--
17
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00096997
+0.07%
-0.00%
-28.53%
$ 696.46K
$ 84.37K
18
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.0116842
-0.40%
+0.01%
+3.40%
$ 680.31K
$ 866.02
19
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00573132
0.00%
-0.00%
+2.57%
$ 645.33K
$ 357.39
20
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00063505
-0.19%
+0.00%
-0.89%
$ 635.14K
$ 27.15
21
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03739
-0.14%
-1.83%
-5.45%
$ 601.75K
$ 1.52M
22
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.212756
-0.01%
0.00%
+2.61%
$ 596.87K
$ 178.35
23
Warped
Warped
WARPED
$ 6.313E-5
+0.57%
-2.80%
-4.52%
$ 583.11K
--
24
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153929
-0.01%
-0.00%
-5.29%
$ 572.78K
$ 909.35
25
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00980195
+0.85%
+0.01%
+1.09%
$ 480.03K
$ 768.99
26
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000701
-0.57%
-4.23%
-2.09%
$ 438.08K
$ 48.61M
27
END
END
END
$ 0.00306452
-0.34%
+0.00%
+2.14%
$ 396.23K
$ 2.29
28
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03777095
-0.59%
-0.02%
-16.00%
$ 377.57K
$ 59.46
29
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.06%
$ 348.83K
$ 71.29
30
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006006
-0.40%
-4.41%
-14.53%
$ 330.19K
$ 97.83M
31
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.404E-5
-0.19%
-2.00%
-2.32%
$ 322.65K
--
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00082306
0.00%
-0.00%
-0.11%
$ 247.88K
$ 42.80
33
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
+0.01%
+0.47%
$ 240.02K
$ 3.37
34
Funtico
Funtico
TICO
$ 1.0156E-4
0.00%
-9.80%
-23.06%
$ 216.51K
--
35
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00121183
-0.55%
-0.00%
-2.62%
$ 209.16K
$ 373.35
36
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.20%
$ 205.20K
$ 27.82
37
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00036288
-0.05%
-0.00%
-4.35%
$ 197.13K
$ 143.74
38
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016291
-0.49%
--
-12.36%
$ 162.91K
$ 2.29K
39
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.00808446
0.00%
-0.01%
+1.74%
$ 152.00K
$ 4.37
40
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.0001689
+0.01%
0.00%
-2.12%
$ 149.80K
$ 10.97
41
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
+0.02%
$ 139.66K
$ 731.75
42
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
--
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
43
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021985
0.00%
0.00%
-26.41%
$ 107.62K
$ 174.32
44
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00111886
+1.42%
-0.15%
-64.56%
$ 107.58K
$ 1.45K
45
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014208
0.00%
--
+1.95%
$ 106.56K
$ 5.61
46
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.498E-5
0.00%
-0.10%
-0.24%
$ 99.94K
--
47
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00194278
0.00%
--
+0.13%
$ 84.71K
$ 1.62
48
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.50%
$ 84.17K
--
49
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 4.07E-6
+0.25%
-4.80%
+27.99%
$ 76.86K
--
50
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.074874
-0.51%
--
+0.47%
$ 74.87K
$ 125.93

Câu hỏi thường gặp

Token RPG là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token RPG đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 68 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $287.72M.
Token RPG nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token RPG được theo dõi trên MEXC, WZRD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 16.20% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token RPG trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 68 token RPG, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token RPG phổ biến bao gồm FLOKI, ILV, BIGTIME. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục RPG là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token RPG là khoảng $287.72M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực RPG, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.