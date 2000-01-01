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Top token Hệ sinh thái Ronin theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Ronin. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.236
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,236.38
-0.54%
0.00%
+2.75%
$ 716.47M
$ 366.52K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9047
-0.04%
-2.02%
+9.07%
$ 156.60M
$ 66.47K
5
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005625
+0.23%
-2.41%
+6.14%
$ 20.42M
$ 101.59M
6
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09703
+0.23%
-2.59%
+12.56%
$ 20.16M
$ 3.01M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004748
+0.68%
+0.70%
+16.37%
$ 16.02M
$ 14.87M
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02012
+0.25%
+0.20%
+9.41%
$ 15.33M
$ 3.16M
9
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.831
0.00%
+6.31%
+8.81%
$ 15.19M
$ 19.69K
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001792
+0.34%
+0.45%
-0.55%
$ 14.38M
$ 31.35M
11
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.05343
-0.39%
-0.03%
+11.55%
$ 3.52M
$ 249.31K
12
Lumi Finance LUAUSD
Lumi Finance LUAUSD
LUAUSD
$ 0.442949
-0.23%
-0.03%
-13.83%
$ 3.51M
$ 99.85
13
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00048934
-0.59%
+0.00%
+5.53%
$ 489.54K
$ 1.87K
14
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
+2.86%
$ 337.97K
$ 45.75
15
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.20%
$ 205.20K
$ 27.82
16
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00017814
-0.11%
-0.04%
+14.07%
$ 178.13K
$ 60.07
17
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.387E-5
+0.46%
-1.60%
+2.87%
$ 93.84K
--
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 5.403E-5
+0.35%
-8.80%
+76.86%
$ 54.05K
--
19
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
-0.10%
$ 40.41K
$ 3.97
20
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.000798
-0.02%
-0.04%
+10.23%
$ 32.53K
$ 27.74
21
KDR
KDR
KDR
$ 0.00175504
-0.16%
-0.11%
+5.13%
$ 26.50K
$ 84.43
22
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.691E-5
0.00%
-3.00%
-6.52%
$ 15.25K
--
23
Matt
Matt
MATT
$ 1.61E-6
+1.26%
-54.40%
-69.27%
$ 11.12K
--
24
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.00045945
+0.40%
+1.41%
-3.69%
--
$ 26.74M
25
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003989
+0.05%
+4.31%
-8.48%
--
$ 16.14M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Ronin là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Ronin đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 25 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $81.21B.
Token Hệ sinh thái Ronin nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Ronin được theo dõi trên MEXC, BANANA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.31% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Ronin trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 25 token Hệ sinh thái Ronin, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Ronin phổ biến bao gồm USDC, LINK, RETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Ronin là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Ronin là khoảng $81.21B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Ronin, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.