Trong số các token Rollup theo dịch vụ (RaaS) được theo dõi trên MEXC, ESP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 20.63% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.