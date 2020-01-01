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Top token Bán lẻ theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bán lẻ. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00410759
0.00%
+0.00%
-1.43%
$ 20.54M
$ 514.83
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.02479
-0.28%
-0.72%
-1.98%
$ 8.83M
$ 2.88M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10265
-0.03%
-1.50%
+8.58%
$ 7.15M
$ 404.39K
4
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196578
+0.09%
-0.00%
+0.21%
$ 6.49M
$ 12.98K
5
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006803
0.00%
+0.29%
+1.28%
$ 6.12M
$ 1.28M
6
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.000584
-1.70%
-4.36%
+2.06%
$ 5.46M
$ 92.39M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00166593
-0.57%
-0.06%
-15.75%
$ 3.25M
$ 102.65
8
Roam
Roam
ROAM
$ 0.009211
-1.11%
+4.53%
+12.01%
$ 3.22M
$ 4.28M
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00109839
-0.17%
-0.01%
-0.37%
$ 2.96M
$ 9.38K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21632
+0.19%
+0.38%
-0.26%
$ 2.10M
$ 399.33K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008347
-0.01%
-0.12%
+0.25%
$ 1.36M
$ 65.06M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000212
+0.19%
-2.22%
-1.35%
$ 1.34M
$ 2.24B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.428
-0.01%
+0.02%
+2.64%
$ 393.43K
$ 2.37K
14
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00030314
+1.93%
+0.01%
-8.25%
$ 193.96K
$ 718.90
15
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
-0.30%
$ 164.34K
$ 24.11
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.00016697
+0.29%
0.00%
+1.77%
$ 112.52K
$ 540.58K
17
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 4.949E-5
0.00%
-3.90%
-30.50%
$ 98.98K
--
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.553E-5
+0.37%
+0.70%
+1.13%
$ 45.51K
--
19
WFDP
WFDP
WFDP
$ 38.48
0.00%
0.00%
+1.37%
$ 43.85K
$ 37.80K
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.43%
$ 21.94K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0015464
-0.16%
-0.44%
-10.88%
--
$ 15.78M

Câu hỏi thường gặp

Token Bán lẻ là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bán lẻ đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 21 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $69.88M.
Token Bán lẻ nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bán lẻ được theo dõi trên MEXC, ROAM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.53% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bán lẻ trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 21 token Bán lẻ, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bán lẻ phổ biến bao gồm FTRB, VOW, SOIL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bán lẻ là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bán lẻ là khoảng $69.88M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bán lẻ, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.