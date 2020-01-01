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Top token Game đua xe theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game đua xe. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01447
+0.56%
+3.87%
-3.14%
$ 7.24M
$ 4.21M
2
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.0008864
+0.01%
+0.01%
-2.84%
$ 753.92K
$ 262.89
3
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00124813
0.00%
--
-34.93%
$ 124.81K
$ 259.68
4
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
+0.03%
$ 100.64K
$ 1.06
5
REVV
REVV
REVV
$ 7.878E-5
+1.08%
+0.20%
-0.44%
$ 87.43K
--
6
Furmula
Furmula
FURM
$ 7.106E-5
0.00%
+2.20%
+1.08%
$ 56.07K
--
7
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
-0.21%
-0.10%
0.00%
$ 41.20K
--
8
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
+0.11%
$ 37.88K
$ 1.12
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
10
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.441E-5
+0.36%
0.00%
+1.40%
$ 25.74K
--
11
Veloce
Veloce
VEXT
$ 4.377E-5
0.00%
-10.00%
0.00%
$ 9.54K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Game đua xe là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game đua xe đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 11 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $8.50M.
Token Game đua xe nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game đua xe được theo dõi trên MEXC, WILD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.87% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game đua xe trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 11 token Game đua xe, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game đua xe phổ biến bao gồm WILD, KOMPETE, NETVR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game đua xe là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game đua xe là khoảng $8.50M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game đua xe, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.